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Китова Феодора Ивановна

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Место рождения

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1873 ст.

Сын: Титов Александр Павлович

Отец ребёнка: Китов Павел Иванович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1875 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Китов Павел Иванович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вышенская Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Китов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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