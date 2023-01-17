Китов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1873 ст.

Сын: Титов Александр Павлович

Мать ребёнка: Китова Феодора Ивановна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1875 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Китова Феодора Ивановна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вышенская Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Китова Феодора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китова Феодора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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