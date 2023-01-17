Китов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1873 ст.
Мать ребёнка: Китова Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1875 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Китова Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вышенская Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Китова Феодора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Китова Феодора Ивановна
Смерть
Неизвестно