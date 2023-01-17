(Китова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Китова) Евдокия Павловна

(Китова) Евдокия Павловна

avatar

Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.08.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1875 ст.

Отец: Китов Павел Иванович

Мать: Китова Феодора Ивановна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
06.08.1875 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 173Ж фото 0090 Восприемники: той же деревни крестьянин Иван Иванович Китов и той же деревни крестьянская девица Ольга Алексеевна Китова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close