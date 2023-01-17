(Китова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения05.08.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1875 ст.
Отец: Китов Павел Иванович
Мать: Китова Феодора Ивановна
Крещение
06.08.1875 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 173Ж фото 0090 Восприемники: той же деревни крестьянин Иван Иванович Китов и той же деревни крестьянская девица Ольга Алексеевна Китова
Смерть
Неизвестно