Магомедов Магомед Рамазанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Сын: Магомедов Шахрудин Магомедович
Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Магомедова Шамсият Магомедовна
Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна
Рождение ребёнка
1989
Сын: Магомедов Рамазан Магомедович
Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Шарип Магомедович
Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна