Магомедов Магомед Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Магомед Рамазанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)

Мать: Османова Аминат Османовна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Магомедов Шахрудин Магомедович

Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Магомедова Шамсият Магомедовна

Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Магомедов Рамазан Магомедович

Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Шарип Магомедович

Мать ребёнка: Махаева Чамастак Алиевна

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