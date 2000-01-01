Магомедов Рамазан (Бугъалабазан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Магомедова Патимат Рамазановна

Мать ребёнка: Османова Аминат Османовна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Магомедов Хирамагомед Рамазанович

Мать ребёнка: Османова Аминат Османовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомед Рамазанович

Мать ребёнка: Османова Аминат Османовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Османова Аминат Османовна

Смерть
Неизвестно
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