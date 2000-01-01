Османова Аминат Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова Аминат Османовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Османов Осман

Мать: Пирдавус

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Магомедова Патимат Рамазановна

Отец ребёнка: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)

Рождение ребёнка
1969

Сын: Магомедов Хирамагомед Рамазанович

Отец ребёнка: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомед Рамазанович

Отец ребёнка: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)

Смерть
Неизвестно
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