Османова Аминат Османовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Османов Осман
Мать: Пирдавус
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Магомедова Патимат Рамазановна
Отец ребёнка: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)
Рождение ребёнка
1969
Сын: Магомедов Хирамагомед Рамазанович
Отец ребёнка: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Магомед Рамазанович
Отец ребёнка: Магомедов Рамазан (Бугъалабазан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно