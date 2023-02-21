Османов Осман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Али
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1938
Дочь: Магомедова Патимат Османовна
Мать ребёнка: Бариба (Марьям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Курамагомед Османович
Мать ребёнка: Пирдавус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бариба (Марьям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Магомед Османович
Мать ребёнка: Бариба (Марьям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова Аминат Османовна
Мать ребёнка: Пирдавус
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирдавус
Смерть
Неизвестно