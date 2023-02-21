Османов Осман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османов Осман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Али

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1938

Дочь: Магомедова Патимат Османовна

Мать ребёнка: Бариба (Марьям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Курамагомед Османович

Мать ребёнка: Пирдавус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Махмуд Османович

Мать ребёнка: Бариба (Марьям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Магомед Османович

Мать ребёнка: Бариба (Марьям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Османова Аминат Османовна

Мать ребёнка: Пирдавус

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирдавус

Смерть
Неизвестно
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