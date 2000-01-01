Магомедова Патимат Османовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1938
Отец: Османов Осман
Мать: Бариба (Марьям)
Рождение ребёнка
05.09.1969
Сын: Магомедов Осман Сагидович
Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович
Рождение ребёнка
05.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович
Рождение ребёнка
20.01.1975
Сын: Магомедов Магомед Сагидович
Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович
Рождение ребёнка
06.11.1979
Сын: Магомедов Курбанмагомед Сагидович
Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Зумруд Сагидовна
Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Халимат Сагидовна
Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович