Магомедова Патимат Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Патимат Османовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1938

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1938

Отец: Османов Осман

Мать: Бариба (Марьям)

Рождение ребёнка
05.09.1969

Сын: Магомедов Осман Сагидович

Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Рождение ребёнка
05.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Рождение ребёнка
20.01.1975

Сын: Магомедов Магомед Сагидович

Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Рождение ребёнка
06.11.1979

Сын: Магомедов Курбанмагомед Сагидович

Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Зумруд Сагидовна

Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Халимат Сагидовна

Отец ребёнка: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

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