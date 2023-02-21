Магомедов Курбанмагомед Сагидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1979
Рождение ребёнка
18.02.2014
Дочь: Магомедова Патимат Курбанмагомедовна
Мать ребёнка: Османова Зайнаб Юсуповна
Рождение ребёнка
11.12.2015
Сын: Магомедов Магомед Курбанмагомедович
Мать ребёнка: Османова Зайнаб Юсуповна
Рождение ребёнка
03.07.2021
Сын: Магомедов Абдурахман Курбанмагомедович
Мать ребёнка: Османова Зайнаб Юсуповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Османова Зайнаб Юсуповна