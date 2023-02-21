Магомедов Курбанмагомед Сагидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Курбанмагомед Сагидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1979

Отец: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Мать: Магомедова Патимат Османовна

Рождение ребёнка
18.02.2014

Дочь: Магомедова Патимат Курбанмагомедовна

Мать ребёнка: Османова Зайнаб Юсуповна

Рождение ребёнка
11.12.2015

Сын: Магомедов Магомед Курбанмагомедович

Мать ребёнка: Османова Зайнаб Юсуповна

Рождение ребёнка
03.07.2021

Сын: Магомедов Абдурахман Курбанмагомедович

Мать ребёнка: Османова Зайнаб Юсуповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Османова Зайнаб Юсуповна

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