Османова Зайнаб Юсуповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1991
Рождение ребёнка
18.02.2014
Дочь: Магомедова Патимат Курбанмагомедовна
Отец ребёнка: Магомедов Курбанмагомед Сагидович
Рождение ребёнка
11.12.2015
Сын: Магомедов Магомед Курбанмагомедович
Отец ребёнка: Магомедов Курбанмагомед Сагидович
Рождение ребёнка
03.07.2021
Сын: Магомедов Абдурахман Курбанмагомедович
Отец ребёнка: Магомедов Курбанмагомед Сагидович
Бракосочетание
Неизвестно