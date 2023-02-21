Османова Зайнаб Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова Зайнаб Юсуповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1991

Отец: Османов Юсуп Магомедович

Мать: Алиева Рукият Нурудиновна

Рождение ребёнка
18.02.2014

Дочь: Магомедова Патимат Курбанмагомедовна

Отец ребёнка: Магомедов Курбанмагомед Сагидович

Рождение ребёнка
11.12.2015

Сын: Магомедов Магомед Курбанмагомедович

Отец ребёнка: Магомедов Курбанмагомед Сагидович

Рождение ребёнка
03.07.2021

Сын: Магомедов Абдурахман Курбанмагомедович

Отец ребёнка: Магомедов Курбанмагомед Сагидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Курбанмагомед Сагидович

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