Магомедов Магомед Сагидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1975
Рождение ребёнка
02.02.2009
Дочь: Магомедова Хава Магомедовна
Мать ребёнка: Алиева Магият Алиевна
Рождение ребёнка
22.03.2017
Дочь: Магомедова Зумруд Магомедовна
Мать ребёнка: Алиева Сакинат Шахбановна
Рождение ребёнка
13.11.2019
Сын: Магомедов Рашид Магомедович
Мать ребёнка: Алиева Сакинат Шахбановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Магият Алиевна