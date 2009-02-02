Магомедов Магомед Сагидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Магомед Сагидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1975

Отец: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Мать: Магомедова Патимат Османовна

Рождение ребёнка
02.02.2009

Дочь: Магомедова Хава Магомедовна

Мать ребёнка: Алиева Магият Алиевна

Рождение ребёнка
22.03.2017

Дочь: Магомедова Зумруд Магомедовна

Мать ребёнка: Алиева Сакинат Шахбановна

Рождение ребёнка
13.11.2019

Сын: Магомедов Рашид Магомедович

Мать ребёнка: Алиева Сакинат Шахбановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Сакинат Шахбановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Магият Алиевна

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