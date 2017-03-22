Алиева Сакинат Шахбановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиева Сакинат Шахбановна

Алиева Сакинат Шахбановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.2017

Дочь: Магомедова Зумруд Магомедовна

Отец ребёнка: Магомедов Магомед Сагидович

Рождение ребёнка
13.11.2019

Сын: Магомедов Рашид Магомедович

Отец ребёнка: Магомедов Магомед Сагидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Магомед Сагидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close