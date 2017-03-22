Алиева Сакинат Шахбановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.2017
Дочь: Магомедова Зумруд Магомедовна
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Сагидович
Рождение ребёнка
13.11.2019
Сын: Магомедов Рашид Магомедович
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Сагидович
Бракосочетание
Неизвестно