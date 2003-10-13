Магомедов Осман Сагидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1969
Рождение ребёнка
13.10.2003
Дочь: Магомедова Халимат Османовна
Мать ребёнка: Магомедова Луиза Асхабалиевна
Рождение ребёнка
05.11.2004
Дочь: Магомедова Марьям Османовна
Мать ребёнка: Магомедова Луиза Асхабалиевна
Рождение ребёнка
06.09.2013
Мать ребёнка: Магомедова Луиза Асхабалиевна
Бракосочетание
Неизвестно