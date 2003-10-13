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Магомедов Осман Сагидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1969

Отец: Магомедов Сагитав (Сагид) Магомедович

Мать: Магомедова Патимат Османовна

Рождение ребёнка
13.10.2003

Дочь: Магомедова Халимат Османовна

Мать ребёнка: Магомедова Луиза Асхабалиевна

Рождение ребёнка
05.11.2004

Дочь: Магомедова Марьям Османовна

Мать ребёнка: Магомедова Луиза Асхабалиевна

Рождение ребёнка
06.09.2013

Сын: Магомедов Али Османович

Мать ребёнка: Магомедова Луиза Асхабалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Луиза Асхабалиевна

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