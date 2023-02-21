Магомедова Луиза Асхабалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.2003
Дочь: Магомедова Халимат Османовна
Отец ребёнка: Магомедов Осман Сагидович
Рождение ребёнка
05.11.2004
Дочь: Магомедова Марьям Османовна
Отец ребёнка: Магомедов Осман Сагидович
Рождение ребёнка
06.09.2013
Отец ребёнка: Магомедов Осман Сагидович
Бракосочетание
Неизвестно