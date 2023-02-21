Магомедова Луиза Асхабалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагомедова Луиза Асхабалиевна

Магомедова Луиза Асхабалиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.2003

Дочь: Магомедова Халимат Османовна

Отец ребёнка: Магомедов Осман Сагидович

Рождение ребёнка
05.11.2004

Дочь: Магомедова Марьям Османовна

Отец ребёнка: Магомедов Осман Сагидович

Рождение ребёнка
06.09.2013

Сын: Магомедов Али Османович

Отец ребёнка: Магомедов Осман Сагидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Осман Сагидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close