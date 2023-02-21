Махаева Чамастак Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махаева Чамастак Алиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махаев Али

Мать: Махаева Патимат (Г1алилай)

Рождение ребёнка
1984

Сын: Магомедов Шахрудин Магомедович

Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Магомедова Шамсият Магомедовна

Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович

Рождение ребёнка
1989

Сын: Магомедов Рамазан Магомедович

Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Шарип Магомедович

Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович

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