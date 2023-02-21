Махаева Чамастак Алиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махаев Али
Рождение ребёнка
1984
Сын: Магомедов Шахрудин Магомедович
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Магомедова Шамсият Магомедовна
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович
Рождение ребёнка
1989
Сын: Магомедов Рамазан Магомедович
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Шарип Магомедович
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Рамазанович