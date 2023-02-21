Магомедов Рамазан Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Рамазан Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Магомедов Магомед Рамазанович

Мать: Махаева Чамастак Алиевна

Рождение ребёнка
2014

Сын: Магомедов Мустафа Рамазанович

Мать ребёнка: Мааева Заира Магомедовна

Рождение ребёнка
2016

Сын: Магомедов Хамза Рамазанович

Мать ребёнка: Мааева Заира Магомедовна

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Магомедова Насиба Рамазановна

Мать ребёнка: Мааева Заира Магомедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мааева Заира Магомедовна

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