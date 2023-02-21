Магомедов Рамазан Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Рождение ребёнка
2014
Сын: Магомедов Мустафа Рамазанович
Мать ребёнка: Мааева Заира Магомедовна
Рождение ребёнка
2016
Сын: Магомедов Хамза Рамазанович
Мать ребёнка: Мааева Заира Магомедовна
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Магомедова Насиба Рамазановна
Мать ребёнка: Мааева Заира Магомедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мааева Заира Магомедовна