Магомедов Шахрудин Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Шахрудин Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Магомедов Магомед Рамазанович

Мать: Махаева Чамастак Алиевна

Рождение ребёнка
2009

Сын: Магомедов Абдулкадир Шахрудинович

Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна

Рождение ребёнка
2010

Сын: Магомедов Шамиль Шахрудинович

Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Магомедова Халимат Шахрудиновна

Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна

Рождение ребёнка
2015

Сын: Магомедов Мухаммад Шахрудинович

Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Джамиля Гасановна

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