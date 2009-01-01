Магомедов Шахрудин Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Рождение ребёнка
2009
Сын: Магомедов Абдулкадир Шахрудинович
Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна
Рождение ребёнка
2010
Сын: Магомедов Шамиль Шахрудинович
Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Магомедова Халимат Шахрудиновна
Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна
Рождение ребёнка
2015
Сын: Магомедов Мухаммад Шахрудинович
Мать ребёнка: Алиева Джамиля Гасановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Джамиля Гасановна