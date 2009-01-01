Алиева Джамиля Гасановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1988
Рождение ребёнка
2009
Сын: Магомедов Абдулкадир Шахрудинович
Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович
Рождение ребёнка
2010
Сын: Магомедов Шамиль Шахрудинович
Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Магомедова Халимат Шахрудиновна
Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович
Рождение ребёнка
2015
Сын: Магомедов Мухаммад Шахрудинович
Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно