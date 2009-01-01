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Алиева Джамиля Гасановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1988

Отец: Алиев Гасан Нурудинович

Мать: Османова Халимат Магомедовна

Рождение ребёнка
2009

Сын: Магомедов Абдулкадир Шахрудинович

Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович

Рождение ребёнка
2010

Сын: Магомедов Шамиль Шахрудинович

Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Магомедова Халимат Шахрудиновна

Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович

Рождение ребёнка
2015

Сын: Магомедов Мухаммад Шахрудинович

Отец ребёнка: Магомедов Шахрудин Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Шахрудин Магомедович

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