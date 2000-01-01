Махаев Али — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махаев Али

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева Маржанат Алиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Маржанат Алиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махаева Чамастак Алиевна

Мать ребёнка: Махаева Патимат (Г1алилай)

Смерть
Неизвестно
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