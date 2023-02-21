Алиева Маржанат Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Маржанат Алиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Мать: Гасанова Патимат

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махаев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Асма Алиевна

Отец ребёнка: Багьиг1али

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багьиг1али

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махаев Али

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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