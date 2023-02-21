Алиева Маржанат Алиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тинасулаев Али Тинасулаевич
Мать: Гасанова Патимат
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махаев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Асма Алиевна
Отец ребёнка: Багьиг1али
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багьиг1али
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махаев Али
Смерть
Неизвестно