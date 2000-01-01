Магомедов Шарип Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сайгитова Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Аминат Шариповна
Мать ребёнка: Сайгитова Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Айиша Шариповна
Мать ребёнка: Сайгитова Патимат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сайгитова Патимат