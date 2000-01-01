Магомедов Шарип Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Шарип Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магомедов Магомед Рамазанович

Мать: Махаева Чамастак Алиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Адам Шарипович

Мать ребёнка: Сайгитова Патимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Аминат Шариповна

Мать ребёнка: Сайгитова Патимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Айиша Шариповна

Мать ребёнка: Сайгитова Патимат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайгитова Патимат

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