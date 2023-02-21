Сайгитова Патимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайгитова Патимат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Адам Шарипович

Отец ребёнка: Магомедов Шарип Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Аминат Шариповна

Отец ребёнка: Магомедов Шарип Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Айиша Шариповна

Отец ребёнка: Магомедов Шарип Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Шарип Магомедович