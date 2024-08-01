Павлов Иван
Место рождения
Дата рождения03.01.1882
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1882
Отец: Павлов Николай
Мать: Павлова (Лалетина) Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Бракосочетание
18.10.1906
Рождение ребёнка
12.09.1909
Сын: Павлов Павел
Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия
Рождение ребёнка
13.03.1912
Сын: Павлов Алексей
Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия
Рождение ребёнка
29.05.1914
Дочь: Волкова (Павлова) Мария
Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия
Рождение ребёнка
19.03.1917
Дочь: Васенина (Павлова) Лидия
Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия
Смерть
Около 1932