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Павлов Иван

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

03.01.1882

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1882

Отец: Павлов Николай

Мать: Павлова (Лалетина) Елена

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Бракосочетание
18.10.1906

Жена: Павлова (Мясникова) Феодосия

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1909

Сын: Павлов Павел

Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Павлов Алексей

Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1914

Дочь: Волкова (Павлова) Мария

Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.1917

Дочь: Васенина (Павлова) Лидия

Мать ребёнка: Павлова (Мясникова) Феодосия

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Около 1932

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