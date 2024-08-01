Павлова (Лалетина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1854
Отец: Лалетин Алексей
Мать: Лалетина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережнева (Павлова) Ольга
Отец ребёнка: Павлов Николай
Бракосочетание
07.06.1878
Муж: Павлов Николай
Рождение ребёнка
03.01.1882
Сын: Павлов Иван
Отец ребёнка: Павлов Николай
Рождение ребёнка
24.05.1888
Дочь: (Павлова) Елена
Отец ребёнка: Павлов Николай
Смерть
Неизвестно