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Павлова (Лалетина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Лалетин Алексей

Мать: Лалетина Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережнева (Павлова) Ольга

Отец ребёнка: Павлов Николай

Бракосочетание
07.06.1878

Муж: Павлов Николай

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1882

Сын: Павлов Иван

Отец ребёнка: Павлов Николай

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
24.05.1888

Дочь: (Павлова) Елена

Отец ребёнка: Павлов Николай

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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