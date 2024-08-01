Павлова (Мясникова) Феодосия
Место рождения
Дата рождения28.05.1887
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1887
Отец: Мясников Николай
Бракосочетание
18.10.1906
Муж: Павлов Иван
Рождение ребёнка
12.09.1909
Сын: Павлов Павел
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
13.03.1912
Сын: Павлов Алексей
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
29.05.1914
Дочь: Волкова (Павлова) Мария
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
19.03.1917
Дочь: Васенина (Павлова) Лидия
Отец ребёнка: Павлов Иван
Смерть
Около 1918
Умерла в 37 лет