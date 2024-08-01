Павлова (Мясникова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Мясникова) Феодосия

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

28.05.1887

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1887

Отец: Мясников Николай

Мать: Мясникова (Пиликина) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
18.10.1906

Муж: Павлов Иван

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1909

Сын: Павлов Павел

Отец ребёнка: Павлов Иван

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Павлов Алексей

Отец ребёнка: Павлов Иван

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1914

Дочь: Волкова (Павлова) Мария

Отец ребёнка: Павлов Иван

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.1917

Дочь: Васенина (Павлова) Лидия

Отец ребёнка: Павлов Иван

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Около 1918
Умерла в 37 лет

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