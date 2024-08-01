Мясникова (Пиликина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Пиликина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Пиликин Тимофей

Мать: Пиликина Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Петр

Отец ребёнка: Мясников Николай

Бракосочетание
22.10.1878

Муж: Мясников Николай

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мясников Александр

Отец ребёнка: Мясников Николай

Рождение ребёнка
28.05.1887

Дочь: Павлова (Мясникова) Феодосия

Отец ребёнка: Мясников Николай

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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