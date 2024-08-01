Мясникова (Пиликина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Пиликин Тимофей
Мать: Пиликина Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Петр
Отец ребёнка: Мясников Николай
Бракосочетание
22.10.1878
Муж: Мясников Николай
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Мясников Александр
Отец ребёнка: Мясников Николай
Рождение ребёнка
28.05.1887
Дочь: Павлова (Мясникова) Феодосия
Отец ребёнка: Мясников Николай
Смерть
Неизвестно