Волкова (Павлова) Мария
Место рождения
Дата рождения29.05.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1914
Отец: Павлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Валентина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомякова (Волкова) Тамара
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвинова (Волкова) Людмила
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Крещение
29.05.1914
Восприемники: Мещанская дочь города Кунгура, девица Екатерина Васильева Лалетина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость