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Волкова (Павлова) Мария

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

29.05.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1914

Отец: Павлов Иван

Мать: Павлова (Мясникова) Феодосия

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Валентина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомякова (Волкова) Тамара

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвинова (Волкова) Людмила

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Крещение
29.05.1914
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Восприемники: Мещанская дочь города Кунгура, девица Екатерина Васильева Лалетина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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