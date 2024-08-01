Богомякова (Волкова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомякова (Волкова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Волкова (Павлова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богомяков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомяков Юрий

Смерть
Неизвестно

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