Логвинова (Волкова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Волкова (Павлова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логвинов Василий
Смерть
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Причина смерти: Несчастный случай | Выпила алкоголя и замёрзла в снегу