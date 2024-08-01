Логвинова (Волкова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова (Волкова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Волкова (Павлова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логвинов Василий

Смерть
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Причина смерти: Несчастный случай | Выпила алкоголя и замёрзла в снегу

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