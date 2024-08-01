Мясников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти01.01.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Мясников Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Петр
Мать ребёнка: Мясникова (Пиликина) Мария
Бракосочетание
22.10.1878
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Мясников Александр
Мать ребёнка: Мясникова (Пиликина) Мария
Рождение ребёнка
28.05.1887
Дочь: Павлова (Мясникова) Феодосия
Мать ребёнка: Мясникова (Пиликина) Мария
Смерть
01.01.1896
Причина смерти: От воспаления мозга