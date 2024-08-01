Мясников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Николай

Мясников Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

01.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Мясников Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Петр

Мать ребёнка: Мясникова (Пиликина) Мария

Бракосочетание
22.10.1878

Жена: Мясникова (Пиликина) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Мясников Александр

Мать ребёнка: Мясникова (Пиликина) Мария

Рождение ребёнка
28.05.1887

Дочь: Павлова (Мясникова) Феодосия

Мать ребёнка: Мясникова (Пиликина) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
01.01.1896
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Причина смерти: От воспаления мозга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.