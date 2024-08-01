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Павлов Павел

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

12.09.1909

Дата смерти

04.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
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1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909

Отец: Павлов Иван

Мать: Павлова (Мясникова) Феодосия

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Бракосочетание
16.01.1931

Жена: Павлова (Муллова) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1932

Сын: Павлов Павел

Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
01.09.1934

Сын: Павлов Владимир

Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1945

Сын: Павлов Валерий

Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария

Рождение ребёнка
29.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария

Смерть
04.06.1976
Причина смерти: Рак прямой кишки
Похороны
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край

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