Павлов Павел
Место рождения
Дата рождения12.09.1909
Дата смерти04.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909
Отец: Павлов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Бракосочетание
16.01.1931
Жена: Павлова (Муллова) Мария
Рождение ребёнка
27.05.1932
Сын: Павлов Павел
Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария
Рождение ребёнка
01.09.1934
Сын: Павлов Владимир
Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария
Рождение ребёнка
07.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария
Рождение ребёнка
24.11.1945
Сын: Павлов Валерий
Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария
Рождение ребёнка
29.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Муллова) Мария
Смерть
04.06.1976
Причина смерти: Рак прямой кишки
Похороны
Неизвестно