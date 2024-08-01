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Павлов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1945

Дата смерти

18.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1945

Отец: Павлов Павел

Мать: Павлова (Муллова) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Рождение ребёнка
04.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Евгения

Рождение ребёнка
?.08.1971

Сын: Павлов Алексей

Мать ребёнка: Павлова Евгения

Смерть
18.12.1993
Причина смерти: Убийство | Убит друзьями собственного сына Алексея, 9 ножевых ран

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