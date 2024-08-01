Павлов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1945
Дата смерти18.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1945
Отец: Павлов Павел
Мать: Павлова (Муллова) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Рождение ребёнка
04.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Евгения
Рождение ребёнка
?.08.1971
Сын: Павлов Алексей
Мать ребёнка: Павлова Евгения
Смерть
18.12.1993
Причина смерти: Убийство | Убит друзьями собственного сына Алексея, 9 ножевых ран