Павлова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1946
Дата смертиМежду 1988 и 1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Валерий
Рождение ребёнка
?.08.1971
Сын: Павлов Алексей
Отец ребёнка: Павлов Валерий
Смерть
Между 1988 и 1993
Умерла, когда была уже бабушкой. «Спилась»