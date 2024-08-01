Павлова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1946

Дата смерти

Между 1988 и 1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Валерий

Рождение ребёнка
?.08.1971

Сын: Павлов Алексей

Отец ребёнка: Павлов Валерий

Смерть
Между 1988 и 1993
Умерла, когда была уже бабушкой. «Спилась»

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