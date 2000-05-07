Павлова (Муллова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Муллова) Мария

Павлова (Муллова) Мария

avatar

Место рождения

Кушва, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

25.06.1909

Дата смерти

07.05.2000

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1909

Отец: Муллов Пётр Гаврилович

Мать: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Крещение
26.06.1909
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Совершали таинство: священник Константин Архипов с дьяконом Симеоном Петровским. | Восприемники: Жандармский унтер-офицер Богословского отделения Иоанн Евфимьев Губин и Кушвинского завода обывательска... Показать все
Бракосочетание
16.01.1931

Муж: Павлов Павел

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1932

Сын: Павлов Павел

Отец ребёнка: Павлов Павел

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
01.09.1934

Сын: Павлов Владимир

Отец ребёнка: Павлов Павел

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Павел

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1945

Сын: Павлов Валерий

Отец ребёнка: Павлов Павел

Рождение ребёнка
29.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Павел

Смерть
07.05.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.