Павлова (Муллова) Мария
Место рождения
Дата рождения25.06.1909
Дата смерти07.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1909
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Крещение
26.06.1909
Совершали таинство: священник Константин Архипов с дьяконом Симеоном Петровским. | Восприемники: Жандармский унтер-офицер Богословского отделения Иоанн Евфимьев Губин и Кушвинского завода обывательска... Показать все
Бракосочетание
16.01.1931
Муж: Павлов Павел
Рождение ребёнка
27.05.1932
Сын: Павлов Павел
Отец ребёнка: Павлов Павел
Рождение ребёнка
01.09.1934
Сын: Павлов Владимир
Отец ребёнка: Павлов Павел
Рождение ребёнка
07.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Павел
Рождение ребёнка
24.11.1945
Сын: Павлов Валерий
Отец ребёнка: Павлов Павел
Рождение ребёнка
29.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Павел
Смерть
07.05.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно