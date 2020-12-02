Павлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Владимир

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

01.09.1934

Дата смерти

02.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1934

Отец: Павлов Павел

Мать: Павлова (Муллова) Мария

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
машинист буровой установки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Тамара

Рождение ребёнка
29.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Тамара

Рождение ребёнка
01.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Тамара

Рождение ребёнка
14.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Тамара

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Тамара

Рождение ребёнка
05.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Тамара

Смерть
02.12.2020
Кунгур, город Кунгур, Пермский край

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