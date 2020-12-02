Павлов Владимир
Место рождения
Дата рождения01.09.1934
Дата смерти02.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1934
Отец: Павлов Павел
Мать: Павлова (Муллова) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
машинист буровой установки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Тамара
Рождение ребёнка
29.09.1960
Рождение ребёнка
01.09.1962
Рождение ребёнка
14.01.1965
Рождение ребёнка
25.03.1974
Рождение ребёнка
05.11.1976
Смерть
02.12.2020