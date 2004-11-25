Павлова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1938

Дата смерти

25.11.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Владимир

Рождение ребёнка
29.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Рождение ребёнка
01.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Рождение ребёнка
14.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Рождение ребёнка
05.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Смерть
25.11.2004

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