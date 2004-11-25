Павлова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1938
Дата смерти25.11.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Владимир
Рождение ребёнка
29.09.1960
Рождение ребёнка
01.09.1962
Рождение ребёнка
14.01.1965
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1974
Рождение ребёнка
05.11.1976
Смерть
25.11.2004