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Муллов Пётр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Муллов Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Муллов Алексей

Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Вогулка, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1903

Сын: Муллов Николай

Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Муллов Иван

Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Павлова (Муллова) Мария

Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Муллов Виктор

Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1915

Дочь: Воложанинова (Муллова) Таисия Петровна

Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна

Смерть
Около 1944
Похороны
Неизвестно

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