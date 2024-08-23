Муллов Пётр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Муллов Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Муллов Алексей
Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна
Вогулка, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1903
Сын: Муллов Николай
Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Муллов Иван
Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Павлова (Муллова) Мария
Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Муллов Виктор
Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1915
Дочь: Воложанинова (Муллова) Таисия Петровна
Мать ребёнка: Муллова (Перина) Васса Васильевна
Смерть
Около 1944
Похороны
Неизвестно