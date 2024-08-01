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Павлов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Павлов Иван

Мать: Павлова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережнева (Павлова) Ольга

Мать ребёнка: Павлова (Лалетина) Елена

Бракосочетание
07.06.1878

Жена: Павлова (Лалетина) Елена

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1882

Сын: Павлов Иван

Мать ребёнка: Павлова (Лалетина) Елена

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
24.05.1888

Дочь: (Павлова) Елена

Мать ребёнка: Павлова (Лалетина) Елена

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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