Павлов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Павлов Иван
Мать: Павлова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережнева (Павлова) Ольга
Мать ребёнка: Павлова (Лалетина) Елена
Бракосочетание
07.06.1878
Жена: Павлова (Лалетина) Елена
Рождение ребёнка
03.01.1882
Сын: Павлов Иван
Мать ребёнка: Павлова (Лалетина) Елена
Рождение ребёнка
24.05.1888
Дочь: (Павлова) Елена
Мать ребёнка: Павлова (Лалетина) Елена
Смерть
Неизвестно