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Павлов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Павлов Степан

Мать: Павлова (Склюева) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Павлов Николай

Мать ребёнка: Павлова Татьяна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Павлова) Ирина

Мать ребёнка: Павлова Татьяна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Павлова) Екатерина

Мать ребёнка: Павлова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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