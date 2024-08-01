Павлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Павлов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Павлов Николай
Мать ребёнка: Павлова Татьяна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Павлова) Ирина
Мать ребёнка: Павлова Татьяна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Павлова) Екатерина
Мать ребёнка: Павлова Татьяна
Смерть
Неизвестно