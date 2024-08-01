Павлова (Склюева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Склюева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Склюев Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1815

Муж: Павлов Степан

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
15.12.1815

Сын: Павлов Евфимий

Отец ребёнка: Павлов Степан

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Павлов Иван

Отец ребёнка: Павлов Степан

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Павлов Андрей

Отец ребёнка: Павлов Степан

Смерть
Неизвестно

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