Павлова (Склюева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Склюев Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1815
Муж: Павлов Степан
Рождение ребёнка
15.12.1815
Сын: Павлов Евфимий
Отец ребёнка: Павлов Степан
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павлов Иван
Отец ребёнка: Павлов Степан
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Павлов Андрей
Отец ребёнка: Павлов Степан
Смерть
Неизвестно