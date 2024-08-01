Павлов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Павлов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1815

Жена: Павлова (Склюева) Екатерина

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
15.12.1815

Сын: Павлов Евфимий

Мать ребёнка: Павлова (Склюева) Екатерина

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Павлов Иван

Мать ребёнка: Павлова (Склюева) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Павлов Андрей

Мать ребёнка: Павлова (Склюева) Екатерина

Смерть
1854

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