Павлов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Павлов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1815
Рождение ребёнка
15.12.1815
Сын: Павлов Евфимий
Мать ребёнка: Павлова (Склюева) Екатерина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павлов Иван
Мать ребёнка: Павлова (Склюева) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Павлов Андрей
Мать ребёнка: Павлова (Склюева) Екатерина
Смерть
1854