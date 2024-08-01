Павлова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Павлов Николай

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Павлова) Ирина

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Павлова) Екатерина

Отец ребёнка: Павлов Иван

Смерть
Неизвестно

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