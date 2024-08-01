Павлова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Иван
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Павлов Николай
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Павлова) Ирина
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Павлова) Екатерина
Отец ребёнка: Павлов Иван
Смерть
Неизвестно