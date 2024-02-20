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Шемигон Иван Тимофеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

08.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1873

Отец: Шемигон Тимофей Трофимович

Мать: Шемигон Анисия Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шемигон Лука Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.10.1892

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шемигон Василий Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шемигон Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шемигон Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Белецкий София Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шемигон Иван Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бышева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шемигон Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Христина

Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Олимпиада Андреевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-115,зап-8
Рождение ребёнка
02.02.1917

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Олимпиада Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.02.1917

Сын: Шемигон Семен Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Олимпиада Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Олимпиада Андреевна

Смерть
Неизвестно
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