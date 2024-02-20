Шемигон Иван Тимофеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения08.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
08.01.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.10.1892
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Белецкий София Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бышева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Шемигон Христина
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Олимпиада Андреевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-115,зап-8
Рождение ребёнка
02.02.1917
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Олимпиада Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.02.1917
Мать ребёнка: Шемигон Олимпиада Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно