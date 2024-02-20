Шемигон Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемигон Христина

Шемигон Христина

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шемигон Лука Иванович

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.10.1892

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шемигон Василий Иванович

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шемигон Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шемигон Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Белецкий София Ивановна

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шемигон Иван Иванович

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бышева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шемигон Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close