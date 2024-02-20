Шемигон Христина
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.10.1892
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Белецкий София Ивановна
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бышева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шемигон Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно