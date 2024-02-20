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Шемигон Иван Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шемигон Иван Тимофеевич

Мать: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.01.1916

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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