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Шемигон Дмитрий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шемигон Иван Тимофеевич

Мать: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Шемигон Прасковья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шемигон Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шемигон Прасковья

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Шемигон Прасковья

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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