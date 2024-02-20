Шемигон Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемигон Прасковья

Шемигон Прасковья

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шемигон Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close