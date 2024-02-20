Шемигон Прасковья
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
Неизвестно