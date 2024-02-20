Шемигон Василий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Шемигон Иван Тимофеевич
Мать: Шемигон Христина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Шемигон Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шемигон Харитина Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1912
Мать ребёнка: Шемигон Харитина Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.05.1917
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Шемигон Харитина Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно