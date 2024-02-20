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Шемигон Василий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шемигон Иван Тимофеевич

Мать: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Шемигон Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шемигон Харитина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Жена: Шемигон Харитина Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Шемигон Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шемигон Харитина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.05.1917

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Шемигон Харитина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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