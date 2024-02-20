Бышева (Шемигон) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бышева (Шемигон) Евдокия Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шемигон Иван Тимофеевич

Мать: Шемигон Христина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
10.07.1920

Муж: Бышев Емельян Степанович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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