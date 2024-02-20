Шемигон Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шемигон Иван Тимофеевич
Мать: Шемигон Христина
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1932
Жена: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно