Шемигон Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемигон Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шемигон Иван Тимофеевич

Мать: Шемигон Христина

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1932

Жена: Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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